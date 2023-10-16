На Камчатке встретили новую атомную подлодку "Генералиссимус Суворов"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А" завершил переход с Северного флота к месту постоянного базирования на Камчатке.
На базе подводников в Вилючинске прошла торжественная встреча, на которой присутствовал командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина. После швартовки крейсера его экипаж спустился на пирс, где моряков ждали коллеги по 25-й дивизии подводных лодок.
Командир "Генералиссимуса Суворова" доложил командующему флота о выполнении поставленных задач. Адмирал Лиина поздравил команду лодки и наградил отличившихся в походе моряков.
"Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли", - отметил командующий ТОФ.
Никаких преувеличений в его словах не было. "Генералиссимус Суворов" на самом деле самая современная и исключительно грозная подводная лодка. Она относится к четвертому поколению атомоходов и является усовершенствованным вариантом известного на весь мир "Борея". Потому и носит в названии проекта литеру "А".
Известно, что в этом проекте специалисты питерского Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" реализовали принципиально новые технические решения. По сравнению с базовой версией на таких лодках, в частности, снижен уровень шумности и повышена безопасность экипажа.
Эксперты также говорят об улучшенных маневренных качествах "Бореев-А", их особой способности удерживаться на глубине и более современной системе управления бортовым вооружением.
Кроме того, что особенно ценно в нынешних условиях, на крейсерах проекта "Борей-А" выполнен комплекс работ по импортозамещению.
Напомним, что "Генералиссимуса Суворова" заложили на судостроительном заводе "Севмаш" 26 декабря 2014 года. Ровно семь лет спустя эту лодку вывели из эллинга. А в прошлом году она вошла в состав Военно-морского флота России.
Местом службы нового подводного крейсера был определен Тихоокеанский флот. Но, прежде чем туда отправиться, экипаж подлодки в рамках завершающего этапа госиспытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава".
Ее пуск осуществлялся из акватории Белого моря. Крейсер в момент стрельбы находился в подводном положении и бил по учебной цели на камчатском полигоне Кура.
"Генералиссимус Суворов" - шестая по счету подлодка проекта "Борей" и вторая в составе нашего Тихоокеанского флота. Крейсеров проекта "Борей" с литерой "А" и без нее в нашем ВМФ теперь поровну: три таких и три таких.
Арсенал у этих лодок внушительный. Помимо 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, они оснащены торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом.
Но главное ударное средство подобных крейсеров - морская "Булава". Их на лодке 16 штук. Сообщалось, что каждая трехступенчатая твердотопливная ракета несет несколько боевых блоков индивидуального наведения. На дальности более 8 тысяч км "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего 120-350 метров. Учитывая, что ракета является носителем ядерного заряда, это совсем немного.