Ходаковский объяснил действия РФ на Украине на примере Ближнего Востока

Наличие в Украине сил, которым сам факт существования России невмоготу; приход этих сил к власти и постепенное подчинение их воле всех ресурсов — человеческих прежде всего; поддержка этих сил Западом, цели и задачи которого вполне совпадают с целями и задачами этих сил... Всё это в совокупности не оставляет сомнений в том, что займи мы пассивную позицию — звезды неизбежно сошлись бы неблагоприятным для нас образом, — написал он.