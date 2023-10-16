Минобороны показало видео уничтожения САУ Krab ВСУ снарядом «Краснополь»

По данным оборонного ведомства, украинская техника была уничтожена с помощью высокоточного артиллерийского снаряда «Краснополь».

12 октября в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении были выведены из строя танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и самоходная гаубица М109 Paladin производства США.