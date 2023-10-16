Израиль ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля с 7 октября ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС, сообщает ТАСС.

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Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

Согласно последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 808 палестинцев. Еще более 10,5 тысячи человек пострадали.

По словам министра здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, все главные больницы в секторе Газа полностью или частично разрушены из-за боевых действий со стороны Израиля за последнюю неделю.