Российский воин подорвал себя вместе с боевиком "Азова"*

Боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ - бывшего "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) штурмовали блиндаж. Они потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Когда один из украинцев спустился внутрь, россиянин взорвал и себя, и "азовца"*.