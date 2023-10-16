"РВ": Российский воин подорвал себя вместе с боевиком "Азова"*
В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" появилось видео гибели российского солдата. Источник ссылается на вражеские ресурсы.
Боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ - бывшего "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) штурмовали блиндаж. Они потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Когда один из украинцев спустился внутрь, россиянин взорвал и себя, и "азовца"*.
В Telegram-канале отмечают: "Быть воином - жить вечно".