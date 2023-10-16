«Заплесневелая еда и мало денег»: немец отсоветовал наемникам ехать на Украину

Немецкий военный Йонас Краценберг, воевавший на стороне украинской армии, заявил, что работа на Украине была ужасной и в страну не стоит ехать наемникам, которые хотят заработать. Об этом он рассказал Der Spiegel, сообщает «Ура.ру».

25-летний Краценберг за свою жизнь видел больше конфликтов, чем большинство немцев его поколения, отмечает Der Spiegel. Его обучение началось в Бундесвере, затем он отправился со своим подразделением в Афганистан и продолжил карьеру офицера.

В марте 2022 года он «упаковал зимнюю одежду, бронежилет и провизию» и отправился на Украину.

«Жизнь на украинском фронте была ужасной. Мы сидели в мокрых окопах, ели заплесневелый хлеб и нас обстреливала российская артиллерия. Если хочешь заработать, то надо ехать в другие страны», - заявил Краценберг.

На Украине его зачислили в Международный легион, в котором наемники получали 500 евро в месяц. Краценберг отметил, что это гораздо меньше, чем во многих других странах. Он рассказал, что в некоторых странах наемники могут получать от 500 долларов в день.

Он добавил, что часто наемникам не платили вовремя и они покидали Украину. Сейчас военный зарабатывает в немецкой армии три тысячи евро.