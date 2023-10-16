Бомбардировщик США B-52 впервые приземлится на авиабазе в Южной Корее

Американский стратегический бомбардировщик B-52 на этой неделе впервые приземлится на южнокорейской авиабазе, сообщило Yonhap. Как уточнили собеседники агентства, такие действия призваны продемонстрировать приверженность США своему присутствию в регионе.

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Таким образом Вашингтон собирается ответить на растущую, по мнению Белого дома, ядерную угрозу со стороны Пхеньяна и запланированную на октябрь очередную попытку КНДР запустить военный разведывательный спутник, пояснили источники. Это будет первый случай приземления бомбардировщика на авиабазе Южной Кореи, до этого они лишь летали над Корейским полуостровом в рамках учений.

В октябре Южная Корея, США и Япония провели совместные морские учения по отработке перехвата запрещенных грузов. В маневрах, которые прошли впервые за семь лет, приняли участие южнокорейский эсминец «Юльгок Ли И», американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и японский вертолетоносец «Хьюга».