На юге Газы ввели пятичасовой режим прекращения огня

Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, этот шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав, а также чтобы в Газу могла быть направлена гуманитарная помощь.

Режим прекращения огня вступит в силу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск), с необходимостью его введения согласились конфликтующие стороны. Как отмечает Al Arabiya, у КПП "Рафах" на границе между Газой и Египтом скопились не менее 100 грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.