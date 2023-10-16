Спецоперация на Украине 16 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 октября 2023 года.

Украинский офицер заявил о превосходстве армии России над ВСУ

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Армия РФ подготовила мощную оборону на Украине. Такое заявление сделал командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian, передает «Лента.ру».

Он упомянул о техническом и количественном превосходстве армии России и добавил, что войскам Украины очень тяжело продвигаться вперед. Лисюк считает, Москва обладает куда более совершенным разведывательным оборудованием, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

Guardian при этом указала, что 128-я горно-штурмовая бригада армии Украины все еще использует советскую бронетехнику, хотя Запад прислал ей более современную.

ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, применив 50 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — два обстрела из артиллерии 152 миллиметра, на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Под обстрел попали три населенных пункта ДНР: Донецк, Горловка и Владимировка. По предварительной информации, в Кировском районе Донецка погиб ребенок. Два мирных жителя в Горловке и Владимировке получили ранения.

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ изматывают ВСУ у Купянска и Авдеевки

Войска РФ успешно изматывают противника, обороняя свой позиции на запорожском направлении и при этом оценивая его военный потенциал. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет газета «Известия».

Он уточнил, что в данный момент российские военнослужащие ищут слабые места Вооруженных сил Украины, чтобы в будущем нанести удар. Именно это происходит по всей линии соприкосновения, включая Купянск и Авдеевку.

«Сейчас мы возвращаем то, что оказалось в серой зоне, что противник сумел в течение четырех с лишним месяцев взять», — рассказал эксперт.