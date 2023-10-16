Мобилизация: последние новости на сегодня 16 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 октября 2023, в материале «Рамблера».

ВС России превратили польский «Краб» в груду обгоревшего железа в зоне СВО

Самоходную установку Krab ликвидировали артиллеристы группировки «О» в Кременском лесу. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Установку обнаружили с воздуха, Krab вел огонь по российским войскам. Солдаты Вооруженных сил Украины попытались замаскировать установку среди деревьев, однако российские разведка и артиллерия смогли ее вычислить и уничтожить ударом высокоточного боеприпаса «Краснополь».

Военные РФ применили установку «Партизан» в зоне СВО

Солдаты РФ использовали переносной реактивный пусковой комплекс «Партизан» в районе специальной военной операции (СВО). Обычно его используют для обнаружения и ликвидации артиллерии противника на правобережье в Херсонской области, передает Ferra.

Уточняется, что главное преимущество «Партизана» — в мобильности и скрытности. Установка может работать с разных позиций, но время подготовки всего только 1,5 минуты. Это дает эффект неожиданности — противник растерян, не может вовремя нанести удар и обнажает свою позицию. Следом войска РФ просто уничтожают артиллерию Украины.

Ветеранов СВО позвали работать сборщиками дронов

Работать на производстве беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и других видов дронов призывают ветеранов специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».

Вернувшимся на родину солдатам предложили должности программистов или сборщиков дронов.