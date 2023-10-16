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Расчёт ЗРК«Стрела-10» уничтожил 50 украинских дронов под Артёмовском за месяц

Один из расчётов зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» российских десантников под Артёмовском за последний месяц уничтожил около 50 украинских беспилотников.

Расчет ЗРК«Стрела-10» уничтожил 50 украинских дронов под Артемовском за месяц
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Об этом информирует ТАСС.

Также отмечается, что ежедневно подразделения ПВО ивановских десантников уничтожают несколько десятков беспилотных воздушных целей противника.

Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что Россия превосходит ВСУ количественно и технически.

Также сообщалось, что российские Су-34 нанесли удары по пунктам дислокации четырёх бригад ВСУ.