Расчёт ЗРК«Стрела-10» уничтожил 50 украинских дронов под Артёмовском за месяц
Один из расчётов зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» российских десантников под Артёмовском за последний месяц уничтожил около 50 украинских беспилотников.
Об этом информирует ТАСС.
Также отмечается, что ежедневно подразделения ПВО ивановских десантников уничтожают несколько десятков беспилотных воздушных целей противника.
Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что Россия превосходит ВСУ количественно и технически.
Также сообщалось, что российские Су-34 нанесли удары по пунктам дислокации четырёх бригад ВСУ.