Американский генерал сообщил о деградации армии США

"При администрации Байдена наша армия стала крайне слабой и испытывает нехватку кадров. С точки зрения логистики мы действительно не можем одновременно поддерживать многое, что происходит в мире", - заявил Болдук.

Он добавил, что армия США, как один из основных компонентов Вооруженных сил, столкнулась с тем, что не может привлекать новых рекрутов и удерживать ранее отслуживших контракт солдат. Это вызывает тревогу у многих в сфере национальной безопасности, пояснил Болдук.