В Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС

"Истребители, вертолеты и самолеты Армии обороны Израиля продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. В течение дня Армия обороны Израиля нанесла удары примерно по 250 целям главным образом на севере сектора Газа", - говорится в заявлении.



"На основании точных разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид", - отметили военные.