На Украине признали превосходство российской армии

На Украине заявили, что российская армия превосходит ВСУ количественно и технически. Такие слова прозвучали от командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковника Дмитрия Лисюка.

«Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона», - сказал офицер в интервью британской газете Guardian.

Лисюк отметил численное преимущество ВС России, более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, а также разведывательное оборудование. Помимо этого украинский полковник отметил, что у Киева «не должно быть никаких иллюзий».