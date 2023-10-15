Израиль впервые применил лазер "Железный луч" для перехвата ракет

В сети появилось видео перехвата над территорией Израиля ракет, запущенных из Газы. Утверждается, что ракеты были перехвачены боевым лазером системы ПРО "Железный луч".

Тактическая противоракетная система "Железный луч" - дополнение к эшелонированной системе ПРО Израиля. Разработана концерном Rafael и предназначена для перехвата артиллерийских снарядов, мин, БПЛА и ракет малого радиуса действия.

"Железный луч" уничтожает воздушные цели, облучая их лазерным лучом мощностью в сотни киловатт в течение нескольких секунд. Главное преимущество системы перед классической ПРО - низкая стоимость выстрела: 3-4 доллара по сравнению с противоракетой "Железного купола" стоимостью в $50000. Также лазерная зенитка обладает неограниченным боезапасом, она мобильна и требует меньшего расчета по сравнению с классическими системами ПВО-GHJ.

Комплекс "Железный луч" состоит из РЛС обнаружения, пункта управления и двух лазерных установок. Все это размещено на грузовиках, лазеры спрятаны внутри стандартных контейнеров.