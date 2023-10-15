В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета

Штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане подверглась ракетному удару. Об этом сообщило The Times of Israel со ссылкой на представителя миротворческого контингента.

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«В нашу штаб-квартиру в Накуре попала ракета, и мы пытаемся выяснить, откуда именно», - рассказали в ВСООНЛ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Наши миротворцы в это время не находились в убежищах», - добавили в штаб-квартире.

В представительстве ООН подчеркнули, что ведут активную работу по обе стороны «голубой линии» палестино-израильского конфликта но, «несмотря на усилия, военная эскалация продолжается».

«Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решения», - заявили в ВСООНЛ.