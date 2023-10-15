США передадут Израилю управляемые авиационные бомбы

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США передаст Армии обороны Израиля управляемые авиационные бомбы для нанесения ударов по целям в секторе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник.

"По данным источников в разведслужбах региона, CENTCOM получило распоряжение перебросить управляемые авиационные бомбы со своих складов в странах региона для оснащения сионистской (израильской - прим. ТАСС) армии против палестинского народа", - утверждает неназванный собеседник агентства.

По его сведениям, сначала американские военные перевезут эти бомбы с базы, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, а позже воспользуются своими складами в других странах Ближнего Востока. Собеседник агентства Fars выразил надежду, что руководство стран, в которых расположены военные базы США, предотвратит передачу Израилю подобных боеприпасов в знак солидарности с палестинцами.