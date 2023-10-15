Глава Минобороны Израиля пообещал провести в Газе «смертоносную войну»

ЦАХАЛ намеревается вести в секторе Газа «смертоносную войну» в рамках операции «Железные мечи», проводимой против палестинской организации ХАМАС, рассказал глава Минобороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет ТАСС.

Министр отметил, что «это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда».

Глава ведомства подчеркнул, что израильские военные намереваются проверить все туннели под сектором Газа, в которых скрываются бойцы ХАМАС. Он добавил, что «пока мы их не уничтожим, мы не завершим миссию».

По его словам, ЦАХАЛ настроен на полное уничтожение движения, так как для Израиля речь идет об устранении экзистенциальной угрозы, культуры, не допускающей существование евреев на территории Палестины.

Напомним, что 7 октября между Израилем и ХАМАС начались военные действия. В ходе конфликта противники утратили большое количество живой силы и техники. Кроме того, погибли и пострадали тысячи гражданских лиц.

На фоне активных военных действий официальные лица Израиля постоянно делают резкие заявления, обвиняют боевиков движения в военных преступлениях, превозносят своих солдат, угрожают противникам полным разгромом.

Вместе с тем, по мнению экспертов, тактика и стратегия современной войны значительно изменились. В частности, в уставы и методички вошли пункты, учитывающие результаты спецоперации.

Предположительно, именно с учетом опыта боевых действий на Украине, бойцы ХАМАС в первый день конфликта смогли пробиться через оборонительные сооружения ЦАХАЛ и захватить до 20 населенных пунктов на территории Израиля.

Кроме того, полагают аналитики, не исключается вступление в конфликт на стороне Палестины ряда других стран, в том числе, Ирана.