В Судане погибли украинские наемники

В ходе перестрелки на военной базе Вади Сейдна в Хартуме погибли восемь украинских наёмников.

«Вооружённое столкновение вспыхнуло между военнослужащими Вооружённых сил Судана и украинским личным составом», — говорится в сообщении.

В начале октября сообщалось, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли и ещё десять получили ранения в результате артиллерийского обстрела в суданском городе Северный Хартум.