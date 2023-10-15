Турция анонсировала крупные учения в Восточном Средиземноморье

Военно-морские силы Турции сообщили в международную систему Navtex в Анталье, что проведут учения в ряде районов Восточного Средиземноморья.

Маневры пройдут рядом с Южным Кипром с 16 по 20 октября 2023 года.

В пресс-службе ВМС отметили, что в ходе учений будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы.

Ранее военные эксперты предупредили, что конфликт на Украине повлиял на международную обстановку в целом.

На его фоне обострился кризис в Нагорном Карабахе (разрешен посредством военной операции ВС Азербайджана), возобновился конфликт на Ближнем Востоке, ухудшились отношения между Польшей и Германией, Китай начал активные и постоянные учения в районе Тайваня.

Кроме того, Турция все чаще стала заявлять о себе, как о региональном лидере. На этом фоне у Анкары осложнились отношения с США, Грецией, Израилем.