Минобороны РФ: Беспилотник ВВС США приблизился к границе России в Черном море
Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России в Черном море. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что БПЛА был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27.
При приближении истребителя американский разведывательный беспилотник выполнил разворот. Нарушения границы РФ не было допущено, подчеркнули в МО РФ.
Также там добавили, что полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.