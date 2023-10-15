Беспилотник ВВС США приблизился к границе России в Черном море

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России в Черном море. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что БПЛА был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27.

При приближении истребителя американский разведывательный беспилотник выполнил разворот. Нарушения границы РФ не было допущено, подчеркнули в МО РФ.