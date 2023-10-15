«Хезболла» подтвердила обстрел позиций ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Ливанское движение сопротивления «Хезболла» в воскресенье, 15 октября, подтвердило обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в поселении Штула вблизи израильско-ливанской границы. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в ЦАХАЛ отметили, что с ливанских позиций был открыт огонь по населенному пункту Штула. Военнослужащие нанесли ответный удар, добавили в ведомстве.

Представитель движения пояснил, что ранее израильтяне обстреляли журналистов, а также мирных жителей. В результате погиб корреспондент Иссам аль-Абдалла, а также граждане Ливана Асаад Али Хашем и Рабад Хусейн аль-Акум.

В связи с этим группа бойцов группировки обстреляла израильских военных. В «Хезболле» уточнили, что у противника есть раненые и убитые.

Напомним, что в начале октября на Ближнем Востоке разгорелся конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Жертвами столкновений и ракетных ударов стали свыше двух тысяч человек.