Военэксперт назвал последствия атаки бомбой JDAM на Газу

Атака Израиля бомбой JDAM по сектору Газа обернется большими потерями среди мирных жителей, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, применение подобной кассетной бомбы означает полное уничтожение всего, что находится на территории противника.

Это кассетные бомбы, которые приносят серьезные разрушения в зоне застройки, особенно когда нужно подавить большое количество застроенной территории. Кассеты рассыпаются и взрываются в разных местах. С точки зрения поражения кассетные бомбы дадут страшные потери среди мирных жителей, особенно для тех, кто не успеет уйти, — сказал Борзенко.

В то же время военный эксперт считает, что возможность использования этой бомбы со стороны Израиля не изменит коренным образом общее положение дел. Он напомнил, что ЦАХАЛ объявила о наземной операции, в которой шансы обеих сторон уравниваются.

Это бой «автомат на автомат», здесь они будут воевать на равных, но все закончится значительными потерями с обеих сторон, — добавил Борзенко.