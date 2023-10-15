В Израиле заявили, что ХАМАС препятствует эвакуации мирного населения

Военные Израиля начали утверждать, что ХАМАС препятствует эвакуации мирного населения с севера на юг Газы.

В качестве доказательства в Telegram-канале ЦАХАЛ выложили аудиозапись. Утверждается, что это запись телефонного разговора между «офицером разведки из отряда 504 и жителем Джабалии в секторе Газа».

«В разговоре житель утверждает, что ХАМАС конфисковал личные вещи и ключи от машин у укрывшихся людей. Это еще одно свидетельство того, что ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг, чтобы защитить себя», – сообщает Telegram-канал израильской армии.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари также в воскресенье заявил, что ХАМАС якобы пытается остановить эвакуацию. Он сказал, что армия «собирает доказательства о том, что ХАМАС активно пытается помешать переселению людей на юг».