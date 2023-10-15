Бойцы Хезболлах" утверждают, что подбили израильский танк Merkava

Члены вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подбили израильский танк Merkava в ходе вылазки, совершенной ими в пограничном районе Эр-Рахеб. В заявлении, размещенном в Telegram-канале, говорится, что "бойцы исламского сопротивления атаковали бронемашину управляемыми ракетами". Утверждается, что среди экипажа есть убитые и раненые.

10 октября члены Хезболлах" в ходе вылазки на юге Ливана подбили бронетранспортер Zelda недалеко от еврейского поселения Авивим, который, по их данным, полностью сгорел. Со стороны командования израильской армии подтверждений о поражении БТР и танка на границе с Ливаном не последовало.