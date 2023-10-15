В ХАМАС назвали условие освобождения пленных
ХАМАС согласен освободить израильских пленных, если Израиль прекратит бомбардировки Газы. Посредниками в возможном соглашении стали Катар и ряд других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Американское издание ссылается на анонимный источник, «осведомленный о ходе переговоров». По его данным, накануне прошли «конструктивные встречи» при посредничестве Катара и США. ХАМАС согласен освободить пленных, но требует, чтобы Тель-Авив прекратил бомбардировки Газы.
«Им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных», - заявил источник.
Отмечается, что помимо Катара и США в переговорах задействованы Турция и Египет.
Ранее сообщалось, что перед властями Израиля встала «страшная дилемма». Им надо выбрать, проводить ли сначала переговоры об освобождении заложников или сразу приступить к наземной операции в секторе Газа.