В ХАМАС назвали условие освобождения пленных

ХАМАС согласен освободить израильских пленных, если Израиль прекратит бомбардировки Газы. Посредниками в возможном соглашении стали Катар и ряд других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Американское издание ссылается на анонимный источник, «осведомленный о ходе переговоров». По его данным, накануне прошли «конструктивные встречи» при посредничестве Катара и США. ХАМАС согласен освободить пленных, но требует, чтобы Тель-Авив прекратил бомбардировки Газы.

«Им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных», - заявил источник.

Отмечается, что помимо Катара и США в переговорах задействованы Турция и Египет.