Наземная операция ЦАХАЛ в Газе отложена на несколько дней

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа отложена на несколько дней. Об этом пишет The New York Times.

© Газета.Ru

Целью операции называют уничтожение высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера ХАМАС Яхьи Синвара, и захват города Газа. Захват Газы станет крупнейшей наземной операцией Израиля с вторжения в Ливан в 2006 году.

По данным источников издания в ЦАХАЛ, в пятницу в сектор Газа ненадолго вошли разведывательные группы армии Израиля, однако официально о начале операции еще не объявлено.

«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, вследствие погодных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», — говорится в материале американского издания.

До этого сообщалось, что Израиль воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы с 10:00 до 13:00 мск.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.