На Украине планируют создать центры обучения пилотов F-16

"И это будет делаться безусловно - [необходимо строить на Украине] центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры. Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время, тем более в боевых условиях. Мы понимаем, что это непросто сделать", - сказал он в эфире телеканала "Рада".