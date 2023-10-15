ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

Армия Израиля наносит удары по территории Ливана. В ЦАХАЛ утверждают, что это ответ на обстрелы противотанковыми ракетами населенного пункта Штула и израильского военного поста вблизи границы. Приграничная территория закрыта.

«После обстрела противотанковыми ракетами в районе Штулы ЦАХАЛ уничтожил очаг огня артиллерийским огнем», – сказано в сообщении израильской армии.

Также, по данным ЦАХАЛ, со стороны Ливана был произведен обстрел противотанковыми ракетами военного поста израильтян на ливанской границе.

В ответ Израиль в настоящее время наносит удар по ливанской территории.

Отмечается также, что военные оценили ситуацию и в связи с недавним инцидентом со стрельбой на севере Израиля приняли решение закрыть приграничную территорию. Речь идет о полосе до четырех километров от северной границы с Ливаном.