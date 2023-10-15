Российские войска сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

«То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется «активная оборона», — пояснил Путин.

Глава государства отметил, что ВС РФ улучшают свое положение на всем пространстве линии, на «большом довольно пространстве».

По его словам, эта тенденция характерна для Купянского, Запорожского, Авдеевского направлений.

Напомним, что весной этого года западные эксперты предсказывали успех украинскому контрнаступлению. Они заявляли, что после того, как ВСУ решат стратегические задачи, Киев сможет диктовать условия Москве на мирных переговорах.

Летом аналитики постепенно коррелировали свои прогнозы, уточняли их, балансировали. Осенью стрелки их прогнозов сместились с частичного поражения России на полное поражение и капитуляцию Украины.