Артиллерии Южной группировки Вооруженных сил России в районе Белогоровки в Луганской народной республике удалось уничтожить позиции 81-й аэромобильной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций боевиков 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка», — уточнили представители российского военного ведомства.

Известно, что артиллерия Южной группировки войск точными ударами смогла ликвидировала опорные пункты и места размещения личного состава украинских бойцов.

Как добавили в МО РФ, контроль точности и корректировка огня российской артиллерии производился операторами БПЛА.

До этого стало известно, что ВС России взорвали склад боеприпасов ВСУ в Угледаре. Успехи в контрбатарейной борьбе показали российские артиллеристы также в районе Новомихайловки и Константиновки.