Путин оценил положение ВС России в Авдеевке

Вооруженные силы России улучшили свои позиции по всем направлениям, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас российская армия ведет активную оборону в районе Авдеевки в ДНР.