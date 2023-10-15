Путин оценил положение ВС России в Авдеевке

Путин раскрыл положение ВС России в Авдеевке
Вооруженные силы России улучшили свои позиции по всем направлениям, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас российская армия ведет активную оборону в районе Авдеевки в ДНР.
Это называется активная оборона с улучшением положения на отдельных участках <...> Наши войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве, — уточнил Путин.
Кроме того, продолжил президент, украинское контрнаступление полностью провалилось. Путин отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.