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Путин раскрыл положение ВС России в Авдеевке

Вооруженные силы России улучшили свои позиции по всем направлениям, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас российская армия ведет активную оборону в районе Авдеевки в ДНР.

Путин оценил положение ВС России в Авдеевке
© РИА Новости

Это называется активная оборона с улучшением положения на отдельных участках <...> Наши войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве, — уточнил Путин.

Кроме того, продолжил президент, украинское контрнаступление полностью провалилось. Путин отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.