В Израиле обвинили Иран в попытке открыть второй фронт

"Израильские удары с целью вывести из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, на мой взгляд, являются убедительным свидетельством того, что 1) иранский режим пытается перебросить стратегическое оружие в Сирию или через нее, чтобы открыть фронт на севере [Израиля], и 2) израильтяне полны решимости предотвратить это".