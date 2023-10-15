В США рассказали, чем обернется провал контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления ВСУ негативно скажется на рейтинге президента США Джо Байдена и будет означать провал его внешней политики, сообщил бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в своей статье в журнале National Interest. По его словам, до этого по популярности американского лидера сильно ударил уход его военных из Афганистана.

Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось, — сказал Уитон.

Эксперт также отметил снижение поддержки Украины американским обществом, которое считает конфликт с Ираном и Китаем более опасным, чем противостояние с Россией.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту на Украине. По его мнению, цена украинского контрнаступления — жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев. Небензя подчеркнул, что большинство из них воевать не хотели.