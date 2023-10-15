Спецоперация на Украине 15 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 октября 2023 года.

Экс-советник Кучмы заявил о деморализации ВСУ на фоне провала контрнаступления

Деморализация и растущее недовольство наблюдается в украинской армии на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

По его словам, мобилизованные раньше жили в мирных условиях, поэтому недовольны тем, что командиры «пускали их в лобовую атаку». Кроме того, «никакого контрнаступления нет», бывшая советская республика не смогла достичь каких-либо серьезных результатов.

Соскин указал, что украинские Вооруженные силы несут огромные потери в живой силе и вооружении.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 36 снарядов

За минувшие сутки армия Украины выпустила по населённым пунктам ДНР 36 снарядов, сообщает RT.

В результате в Киевском районе Донецка травмы получила женщина.

Также повреждены шесть домостроений.

Fatto Quotidiano: командование ВСУ не соблюдает главные военные правила

Генералы на Украине не соблюдают ключевые военные правила, что приводит к поражениям на поле боя, сообщает Fatto Quotidiano.

По данным издания, военные в условиях численного меньшинства идут в безрассудное наступление, в результате чего украинская армия несет самые тяжелые потери.

Такую тактику военные эксперты Запада назвали абсурдной с военной точки зрения. По их словам, на поле боя существует свод правил, которые нельзя нарушать. Это грозит проигрышем.