На Западе встревожились из-за внезапного маневра России в зоне СВО

На Западе обеспокоились тем, что войска ВС РФ начали наступление в зоне СВО на авдеевском направлении. Внезапный маневр российской армии становится рискованным фактором для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могут оказаться в окружении в Авдеевке, сообщает Economist.

© Lenta.ru

Издание отмечает, что учащающиеся атаки российских войск знаменуют одно из крупнейших наступлений РФ в зоне спецоперации (СВО) с весны 2022 года. Целью наступления является создание «котла» вокруг украинских подразделений.

По данным, указанным в статье, военная инициатива перешла к России после провала контрнаступления ВСУ, и в настоящий момент военнослужащие Украины уже окружены российскими войсками в Авдеевке с трех сторон.