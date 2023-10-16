В Минобороны России рассказали о ситуации на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

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"Действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества", - говорится в публикации.

Кроме того, в районах Торского, Серебрянки и Григоровки в Донецкой народной республике нанесено поражение живой силе и технике украинской армии.

"Потери составили до 65 украинских военнослужащих", - отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, пикапа, двух гаубиц Д-30.