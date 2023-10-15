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NYT: вторжение Израиля в Газу отложили «на несколько дней»

Вторжение Израиля в Газу отложено на несколько дней, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских военных офицеров.

NYT: вторжение Израиля в Газу отложили «на несколько дней»
© ТАСС

По данным издания, вторжение планировалось на выходные, но было перенесено на несколько дней, по крайней мере, частично. Это связано с погодными условиями, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха.

Отмечается, что готовящееся нападение станет крупнейшей наземной операцией. Израильские военные приказали десяткам тысяч солдат захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава. Они объявили, что их конечная цель — уничтожить высшую политическую и военную иерархию ХАМАС, палестинской группировки, которая контролирует сектор Газа и возглавила террористические атаки на прошлой неделе в Израиле, в результате чего погибло 1300 человек.

Операция рискует ввергнуть Израиль в месяцы кровавых городских боев, как наземных, так и в лабиринте туннелей — опасного наступления, которого Израиль долгое время избегал, поскольку оно предполагает боевые действия на узком и плотно заселенном участке земли, населенном более чем 2 миллионами человек. Израильские официальные лица предупредили, что ХАМАС может убивать израильских заложников, использовать палестинских мирных жителей в качестве живого щита и засыпать территорию минами-ловушками.

Остается неясным, что Израиль сделает с городом Газа, крупнейшим городским центром анклава, если он захватит его, или что именно израильские официальные лица имеют в виду, когда описывают уничтожение руководства ХАМАС. Также неясно, сможет ли «Хезболла», более крупная, поддерживаемая Ираном ливанская группировка, которая является союзником ХАМАС и обладает огромным набором высокоточных ракет и наземными силами, отреагировать на вторжение в Газу, открыв второй фронт с Израилем.

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