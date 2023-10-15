NYT: вторжение Израиля в Газу отложили «на несколько дней»

Вторжение Израиля в Газу отложено на несколько дней, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских военных офицеров.

По данным издания, вторжение планировалось на выходные, но было перенесено на несколько дней, по крайней мере, частично. Это связано с погодными условиями, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха.

Отмечается, что готовящееся нападение станет крупнейшей наземной операцией. Израильские военные приказали десяткам тысяч солдат захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава. Они объявили, что их конечная цель — уничтожить высшую политическую и военную иерархию ХАМАС, палестинской группировки, которая контролирует сектор Газа и возглавила террористические атаки на прошлой неделе в Израиле, в результате чего погибло 1300 человек.

Операция рискует ввергнуть Израиль в месяцы кровавых городских боев, как наземных, так и в лабиринте туннелей — опасного наступления, которого Израиль долгое время избегал, поскольку оно предполагает боевые действия на узком и плотно заселенном участке земли, населенном более чем 2 миллионами человек. Израильские официальные лица предупредили, что ХАМАС может убивать израильских заложников, использовать палестинских мирных жителей в качестве живого щита и засыпать территорию минами-ловушками.