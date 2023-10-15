В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы

Серия взрывов произошла в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

© Gleb Garanich / Reuters

Других подробностей не приводится. Ранее в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо заявил, что всех военнообязанных граждан страны призвали самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных.

14 октября глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города.