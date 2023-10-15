В СМИ объяснили причину тяжелых потерь ВСУ

По словам эксперта, существуют правила, которые нельзя нарушать на поле боя: у атакующего должно быть превосходство в солдатах и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении этот показатель должен составлять как минимум семь к одному. Эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает.