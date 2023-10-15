В СМИ объяснили причину тяжелых потерь ВСУ
Украинская армия не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери, сообщает Il Fatto Quotidiano.
Военные Украины вынуждены переходить в контрнаступление, что является абсурдом с военной точки зрения, заявил экс-начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Бьяджо ди Грация.
По словам эксперта, существуют правила, которые нельзя нарушать на поле боя: у атакующего должно быть превосходство в солдатах и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении этот показатель должен составлять как минимум семь к одному. Эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает.
По данным The Spectator, Россия наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. Только за 13 октября произошло около сотни боевых столкновений, одно из которых - в Авдеевке.