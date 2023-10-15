Die Welt: в кулуарах НАТО делят оружие между Украиной и Израилем
Украине и Израилю предстоит конкурировать за поставки оружия и боеприпасов со стороны Североатлантического альянса, сообщает «Ура.ру».
Страны, входящие в НАТО, не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность. Помимо высокой стоимости запасы вооружений ограничены. Это касается систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.
По данным издания, Израиль и Украина в них остро нуждаются. В кулуарах военного альянса уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы».
Отмечается, что Владимир Зеленский встревожен из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.
Рамблер: главные новости