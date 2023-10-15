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Die Welt: в кулуарах НАТО делят оружие между Украиной и Израилем

Украине и Израилю предстоит конкурировать за поставки оружия и боеприпасов со стороны Североатлантического альянса, сообщает «Ура.ру».

Die Welt: в кулуарах НАТО делят оружие между Украиной и Израилем
© EPA

Страны, входящие в НАТО, не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность. Помимо высокой стоимости запасы вооружений ограничены. Это касается систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.

По данным издания, Израиль и Украина в них остро нуждаются. В кулуарах военного альянса уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы».

Отмечается, что Владимир Зеленский встревожен из-за сложившейся ситуации и решил лично попросить у НАТО увеличения поставок оружия.

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