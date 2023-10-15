Die Welt: в кулуарах НАТО делят оружие между Украиной и Израилем

Украине и Израилю предстоит конкурировать за поставки оружия и боеприпасов со стороны Североатлантического альянса, сообщает «Ура.ру».

Страны, входящие в НАТО, не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность. Помимо высокой стоимости запасы вооружений ограничены. Это касается систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.

По данным издания, Израиль и Украина в них остро нуждаются. В кулуарах военного альянса уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы».