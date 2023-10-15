В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города.

«В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.