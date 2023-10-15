Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
Это произошло после ударов со стороны Израиля. По данным сирийского военного ведомства, удары с воздуха были нанесены 14 октября около 23.35. Это привело к материальным потерям и выводу воздушной гавани из строя.
Ранее в районе аэропорта были слышны сильные взрывы. Причиной стал удар двумя ракетами по взлетно-посадочной полосе аэропорта.
Армия обороны Израиля заявила, что удар стал ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.
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