ЦАХАЛ заявил об ликвидации десятков постов в Газе за последние часы

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении десятков постов и командных центров в секторе Газа, а также о ликвидации нескольких бойцов ХАМАС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. В сообщении силовиков отмечается, что армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа.

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"За последние часы было уничтожено несколько десятков оперативных штабов и огневых точек террористической организации ХАМАС", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, благодаря атакам с воздуха, ВВС Армии обороны Израиля уничтожили многих террористов ХАМАС, которые находились на территории одной из военных баз в Газе. Информации о точных потерях не приводится.

16 октября в Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов. Об этом заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.