В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»

Глава Пентагона США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр обороны отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Израиль. Также он сообщил о продолжении поставок вооружений израильским военным.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.
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