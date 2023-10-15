В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»

Глава Пентагона США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обороны отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Израиль. Также он сообщил о продолжении поставок вооружений израильским военным.