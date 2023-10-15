В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии

Израиль ответил артиллерийским огнем на обстрел со стороны сирийской территории. Об этом армии Израиля в Telegram.

«Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», — сказано в заявлении.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выражает обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии.