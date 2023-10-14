Экс-разведчик США заявил, что ВСУ оказались на грани уничтожения

"В целом им нужно было заново отстроить свою армию, которую им создала НАТО с начала мая 2022 года и которая добилась успеха в Харькове и под Херсоном. Затем она была разгромлена, уничтожена на поле боя. Это цена, которую приходится заплатить, когда атакуешь русских", - отметил экс-разведчик.