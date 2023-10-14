Haaretz: более 279 израильских военных погибли в ходе боевых действий

На вечер субботы 14 сентября сообщается о 279 погибших израильских военных в ходе эскалации палестино-израильских отношений. Об этом заявило израильское издание Haaretz со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари .

К данному моменту в Израиль из разных стран мира продолжают прибывать израильские резервисты, призванные для участия в конфликте. Уточняется, что в субботний Шаббат евреям следует воздержаться от любой работы, но для военных было сделано исключение, поэтому в том числе функционирует аэропорт Тель-Авива.