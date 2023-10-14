Ветеранов СВО привлекли к производству дронов для армии

«Вернувшихся с фронта мужчин приглашают на вакансии программистов или сборщиков БПЛА. Кроме дронов-камикадзе, в Народном центре беспилотных систем собирают дроны-разведчики и дроны-курьеры. Все впоследствии отправляются на передовую, где помогают российским бойцам», — говорится в публикации.