В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!", – предупредил он.
Также Развожаев сообщил, что общественный, наземный и морской транспорт пока приостанавливает движение в Севастополе. Ранее в Севастополе сработала система ПВО, которая отразила атаку с воздуха со стороны моря.
Развожаев подчеркнул, что все службы продолжают контроль обстановки. До этого в городе дважды за вечер объявлялась воздушная тревога.