В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!", – предупредил он.

Также Развожаев сообщил, что общественный, наземный и морской транспорт пока приостанавливает движение в Севастополе. Ранее в Севастополе сработала система ПВО, которая отразила атаку с воздуха со стороны моря.